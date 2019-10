Daniel Florea, despre planul PNL și USR: Toate investiţiile sunt puse în pericol! "S-au grabit cei care au dat jos Guvernul. Se si vede asta pentru ca nu sunt in stare sa coaguleze o majoritate sau un program de guvernare si din pacate nu cred ca vom avea buget national ianinte de martie iar primariile nu vor avea buget inainte de mai. Asta inseamna ca toate investitiile sunt puse in pericol. In mai, deja, incepe campania electorala pentru alegerile locale si sper sa nu fi fost acesta calculul, blocarea investitiilor in prim[rii, pentru ca PNL, USR sa poata sa critice si apoi primarii care nu reusesc sa faca lucruri bune, concrete in ultimele sase luni sa piarda alegerile,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

