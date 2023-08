Știrea Cititorului: Uitați cum arată cimitirul din Poiana!

Cimitirul din cartierul Poiana, municipiul Turda, este plin de buruieni. O cititoarea TurdaNews ne-a trimis mai multe poze din care se poate vedea cum mormintele se pierd pur și simplu în vegetație. „Am făcut pozele doar in zona in care am fost,nu am îndrăznit să intru printre… [citeste mai departe]