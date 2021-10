Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au revenit vineri in privința nominalizarii pentru funcția de premier. Florin Cițu este varianta PNL doar daca se contureaza o majoritate parlamentara. In caz contrar, PNL nu se va prezenta cu o propunere de premier la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni.

- Biroul Executiv Național al PNL a decis vineri sa nu inainteze niciun propunere de prim-ministru la consultarile de luni de la Palatul Cotroceni, daca nu reușește sa contureze o majoritate parlamentara in jurul acestui nume, a transmis PNL intr-o informare de presa citata de Hotnews.„BEx considera ca,…

- PNL: Florin Cițu este propunerea pentru funcția de premier doar daca se contureaza o majoritate parlamentara Liberalii au revenit vineri in privința nominalizarii pentru funcția de premier. Florin Cițu este varianta PNL doar daca se contureaza o majoritate parlamentara. In caz contrar, PNL nu se va…

- Liberalii au revenit vineri in privința nominalizarii pentru funcția de premier. Florin Cițu este varianta PNL doar daca se contureaza o majoritate parlamentara. In caz contrar, PNL nu se va prezenta cu o propunere de premier la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni. Liderii PNL nu au explicat…

- Fostul presediinte al PNL, Ludovic Orban a declarat la RFI ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia in cazul in care l-ar propune din nou pe Florin Citu pentru functia de premier. In ceea ce priveste suspendarea presedintelui Iohannis, liderul este de parere ca „o discutie pe tema poate…

- Propunerea PNL pentru funcția de premier la consultarile de la Palatul Cotroceni va fi Florin Cițu. Decizia a fost luata in unanimitate in ședința Biroului Executiv Național. Partidul Național Liberal a...

- Liberalii nu iși schimba poziția politica nici dupa ce Guvernul Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Liderii PNL s-au reunit joi seara intr-o ședința online a Biroului Executiv Național. Potrivit unor surse din partid, liberalii au decis ca la consultarile de luni, de la Cotroceni, sa…

- Prim-vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, a declarat, marți, la Antena 3 , dupa ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura, ca propunerea PNL pentru funcția de premier este Florin Cițu, președintele partidului și actualul șef al executivului. Prim-vicepreședintele liberal a precizat ca nu exista…