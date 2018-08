Stiri pe aceeasi tema

- Un „prezent” hotarat și ferm, dar pașnic – acesta este raspunsul Timișoarei la chemarea lansata de la București, de a protesta fața de modul in care coaliția PSD – ALDE și Guvernul Dancila conduc țara. The post Timișoara, din nou in strada! Protestatarii s-au adunat pentru a doua zi consecutiv in centrul…

- Au fost reținuți 33 de oameni, carora li s-au întocmit dosare penale. Protestatarii sunt nemulțumiți de reforma pensiilor din România, de cea fiscala, de situația din economie și agricultura, cer demisia Parlamentului și alegeri legislative anticipate.

- "Mitingul diasporei", in Piața Victoriei Pâna la ora 10.00, în Piata Victoriei se strânsesera aproximativ 100 de persoane în vederea asa-numitului "miting al diasporei" anuntat pe retelele de socializare, Bucuresti, 10 august 2018. Foto: Alex Lancuzov. Câteva…

- Ambasadele a douasprezece state – Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii – au transmis joi o declaratie comuna in care fac apel la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului…

- Protestatarii care au manifestat in strada marti seara, in Bucuresti si in tara, au cerut in continuare demisia Guvernului condus de premierul Viorica Dancila si a presedintelui PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Peste o suta de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei, iar lor…

- Oana Pellea s-a aflat, ieri seara, printre miile de protestatari care s-au strans in Piata Victoriei in Bucuresti. Manifestatia de aseara a fost marcata de multe momente tensionate. Protestatarii au blocat circulatia, jandarmeria a intervenit cu spray cu piper. Au fost si momente in care manifestantii…

- AFI Europe Romania a anuntat, marti, ca demareaza luna aceasta lucrarile pentru constructia AFI City, primul proiect rezidential de amploare al companiei in Romania. Aflat în sectorul 1 al Capitalei, lângă staţia de metrou Laminorului, investiţia se ridică la 16 milioane…

- Valva i-a fost implantata unui pacient in varsta de 80 de ani, diagnosticat cu stenoza valvulara aortica severa, boala coronariana trivasculara, care avea implantate stenturi, de-a lungul anilor. Conform doctorilor, pacientul avea mulți factori de risc, de la diabet zaharat tip II la accidente…