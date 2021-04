Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de show-biz si antreprenoarea Kim Kardashian a fost inclusa marti, pentru prima data, in topul Forbes al miliardarilor lumii. Potrivit estim[rilor facute de Forbes, Kim Kardashian West, in varsta de 40 de ani, „valoreaza acum 1 miliard de dolari, fata de 780 de milioane de dolari, in octombrie,…

- Pandemia i-a priit buzunarului lui Kim Kardashian. Vedeta a depașit pragul de un miliard de dolari in ceea ce privește averea stransa, grație televiziunii, dar și a doua afaceri: SKIMS- haine modelatoare- și KKW- cosmetice. Astfel, Kim a intrat pentru prima data in topul miliardarilor intocmit de Forbes,…

- In plin proces de divorț cu soțul ei Kanye West, Kim Kardashian a fost inclusa in topul miliardarilor intocmit de Forbes. Astfel, vedeta este a doua dintre surorile ei care a reușit aceasta performanța.

- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…

- ​Miliardarul român Daniel Dines mai deține 5% din compania pe care a fondat-o, UiPath, dar pastreaza în continuare controlul decizional din firma, conform prospectului de listare la bursa a decacornului româno-american global. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Un numar de 39 de afaceri start-up și spin-off românești, inițiate de studenți români, au fost acceptate în programul de dezvoltare și mentorat în domeniul tehnologiei Innovation Labs 2021, în urma a doua hackathone-uri de la București și Sibiu. Citește mai departe…

- Elon Musk a pierdut și a doua poziție in clasametul celor mai bogați oameni din lume. Averea CEO-ului Tesla a inregistrat in aceasta saptamana pierderi de aproximativ 6,2 miliarde de dolari, ceea ce l-a adus pe locul trei in clasamentulul Forbes al miliardarilor, anun'[ MEDIAFAX. Pierderile…

- ​Fondatorul companiei româno-americane UiPath, Daniel Dines, considerat cel mai bogat miliardar român, mai face o investiție, ca business angel, într-un startup IT. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...