- Președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a declarat miercuri, 18 mai, ca nu a fost nicio discutie in interiorul PNL cu privire la posibilitatea introducerii impozitarii progresive, dorita de PSD. „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii…

- PSD vrea sa impuna impozitul progresiv, care i-ar face pe romanii care caștiga bine sa piarda bani.La un salariu net de 4.095 lei si un brut de 7.000 lei, se plateste lunar un impozit de 455 lei, adica 10%, scrie antena3.ro. Daca guvernul va majora impozitul, acelasi salariat va ajunge sa plateasca…

- „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii la 7% din PIB. La cea cu investitii la 7% din PIB inca se mai lucreaza, inca nu suntem acolo. In PNL nu s-a discutat despre impozitarea progresiva. Cred ca orice membru al PNL va va spune ca nu s-a discutat…

- Ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat marti, la Parlament, despre intentia PSD de a introduce impozitul progresiv, ca PNL tine foarte mult la cota unica. In plus, ministrul a amintit ca Guvernul Romaniei si-a asumat sa nu creasca taxele.

- Guvernul ar putea majora si TVA pentru anumite produse, se arata intr-un document publicat de Consiliul Fiscal. PSD propune impozitarea progresiva pe salarii si se ia in calcul si revizuirea impozitelor locale. Taxa pe Valoare Adaugata ar putea creste de la 9% pana la 19% pentru produsele nesanatoase,…

- Romania trebuie sa realizeze, pe termen mediu si lung, o ajustare fiscala bugetara de amploare pentru a asigura sustenabilitatea si a face fata noilor provocari, iar o pondere mare a acestei ajustari trebuie sa vina din cresterea veniturilor, conform unei analize realizate de un grup de lucru al Consiliului…

- Ministerul Finanțelor va avea o analiza, realizata impreuna cu instituțiile internaționale, in ceea ce privește sistemul fiscal. Tot atunci va exista și cea privind impozitarea progresiva . Șefa ANAF spune ca in „una-doua luni vom putea discuta in cadrul Consiliului Consultativ o serie de elemente din…