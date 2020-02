Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea veniturilor bugetare este absolut necesara, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, intr-o conferința organizata de publicația Piața Financiara. El a criticat inițiativele de reduceri de taxe și impozite venite in urma unor presiuni din mediul privat.

- Estimarea Consiliului Fiscal privind nivelul deficitului bugetar pentru anul 2020 se plaseaza in intervalul 4,6 – 4,8% din PIB, rezultand un ecart fața de ținta MFP de 1–1,2 pp din PIB, arata datele instituției independente conduse de academicianul Daniel Daianu. Consiliul a publicat joi opinia privind…

- Guvernul a garantat cresterea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020, prevazand deja sumele necesare in proiectul de buget pe anul viitor. In cele ce urmeaza va prezentam punctual cati bani vor primi pensionarii in urma majorarii punctului de pensie.

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, relateaza Agerpres. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- Scenariu bomba luat in calcul de Guvernul Orban. Creșterile de pensii angajate de fostul guvern PSD vor ramane la stadiul de promisiuni, anunța Antena 3. Jurnaliștii postului au aflat, pe surse, ca Guvernul Orban ia in calcul sa creasca punctul de pensie cu doar 100 sau 150 de lei in 2020, valoare…

