Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Daniel Craig, care interpreteaza pentru ultima data rolul celebrului James Bond in mult-asteptatul "No Time To Die", a declarat ca nu crede ca o femeie ar trebui sa interpreteze rolul superspionului britanic in viitoarele filme ale francizei, informeaza publicatia Huffington Post, arata…

- Actorul Daniel Craig se intoarce pentru ultima oara in rolul lui James Bond in filmul "No Time To Die". Premiera va avea loc in 30 septembrie. Pentru a le da și celor mici ocazia sa se simta spioni, Aston Martin a lansat acum DB5 Junior. Pe scurt, versiunea in miniatura a celebrei mașini pe care spionul…

- Actorul Daniel Craig se intoarce pentru ultima oara in rolul lui James Bond in filmul "No Time To Die". Premiera va avea loc in 30 septembrie. Pentru a le da și celor mici ocazia sa se simta spioni, Aston Martin a lansat acum DB5 Junior. Pe scurt, versiunea in miniatura a celebrei mașini pe care spionul…

- Dupa cateva amanari a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 va lua sfarșit toamna aceasta, cand filmul cu numarul 25 din seria Bond va intra in cinematografele din intreaga lume. In Romania, avanpremiera are loc pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie. In “No Time to Die”,…

- Dupa cateva amanari a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 va lua sfarșit toamna aceasta. Filmul cu numarul 25 din seria Bond va intra in cinematografele din intreaga lume. In „No Time to Die”, il regasim pe James Bond la cinci ani dupa evenimentele din “Spectre”, cand a decis…

- ‘No Time To Die’ a primit, in sfarșit, dupa mai mult de 18 luni de intarziere, data de lansare, informeaza contactmusic.com. Acesta va avea premiera mondiala pe 28 septembrie, la Royal Albert Hall, iar pe 30 septembrie va rula in cinematografe. Daniel Craig, regizorul Cary Joji Fukunaga și producatorii…

- Premiera mondiala a urmatorului film din seria James Bond, 'No Time To Die', va avea loc pe 28 septembrie la Royal Albert Hall din Londra, conform contului oficial de Twitter al filmului, informeaza AFP si PA Media/dpa. Ultima reprezentatie a lui Daniel Craig in rolul lui 007 a fost amanata…

- Premiera mondiala a urmatorului film din seria James Bond, 'No Time To Die', va avea loc pe 28 septembrie la Royal Albert Hall din Londra, conform contului oficial de Twitter al filmului, informeaza AFP si PA Media/dpa. Ultima reprezentatie a lui Daniel Craig in rolul lui 007 a fost amanata…