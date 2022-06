”Istoria ne arata ca pana in 2024 am avut aceasta cota progresiva. Economia a crescut in PIB, din 2004 pana in 2022 enorm, datorita acestei cote unice. In 2004, impactul colectarii la buget pe salarii, din cat plateau, era de 2,8% din PIB, dupa introducerea cotei unice, s-a ajuns si la 3,7. Cota unica a permis ca anumite economii sa fie investite in mediul de afaceri, sa creasca PIB-ul si sa platim salarii mai mari”, a explicat fostul ministru al Agriculturii. Despre cota progresiva, liberalul a mentionat ca anumite categorii cu salarii pana in 4.000 de lei vor fi avantajate dar nu aceste masuri…