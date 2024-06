Stiri pe aceeasi tema

- Portul Constanta a raportat, pe anul 2023, un profit cu 70 mai mare fata de anul 2022, conform datelor financiare depuse la Registrul Comertului. Asa cum spuneam, conform portalului termene.ro, pe anul 2023, Compania Nationala "Administrata Porturilor Maritime SA" Constanta a declarat un profit record…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica si Canadian Nuclear Partners au semnat un acord-cadru de 240 de milioane de euro pe termen lung pentru furnizarea de servicii de Project Management Organization (PMO) pentru pregatirea si implementarea proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 a Centralei Nucleare…

- Marile lanțuri de hypermarketuri, unde romanii iși fac cumparaturile necesare traiului de zi cu zi au raportat pentru anul trecut profituri in scadere. Auchan a raportat o cifra de afaceri de 7,2 miliarde lei și un profit in scadere cu 13,5% anul trecutRetailerul francez Auchan a raportat anul trecut…

- Automobile Dacia s-a mentinut la afaceri de peste 5,2 miliarde de euro in 2023, la care se adauga businessul Horse de aproape 500 mil. euro.Cifra de afaceri a Automobile Dacia, compania care detine uzina de la Craiova, a urcat cu un procent in 2023, la 5,259 mld.

- Profitul net al Nuclearelectrica, compania de stat care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a scazut in primul trimestru cu 26,5%, la 563,27 milioane lei, in timp ce veniturile din exploatare s-au diminuat cu 43,1%, la 1,2 miliarde lei, fata de primul trimestru din 2023, arata datele transmise…

- Lanțul romanesc de bijuterii de lux, Teilor, raporteaza, la nivel consolidat, o cifra de afaceri de 412,7 milioane de lei, o creștere de 11% fața de 2022, și EBITDA de 68,3 milioane de lei, un avans de 27%. Profitul net contabil s-a ridicat la 22,4 milioane de lei, o majorare cu 108% comparativ cu anul…

- Packeta Romania, platforma digitala globala pentru comertul online, membra a Packeta Group, anunta ca a inregistrat afaceri de 21,7 milioane de euro in 2023, in crestere cu aproape 30% fata de anul anterior. Cifra de afaceri realizata de Packeta Romania reprezinta 7% din totalul cifrei de afaceri, de…