Daniel Buzdugan, mărturisire în fața colegului Mihai Morar: „Ascult muzică religioasă, mă liniștește când adorm” Cei doi colegi de la matinalul „Morning ZU” au vorbit despre relația și munca in echipa pe care o fac de 17 ani, cum se completeaza, Mihai spunand despre Daniel: „Aș vrea sa va gasiți in viața un om care sa se uite la voi și sa va valorizeze așa cum o face el cu mine”.Mihai Morar, 39 de ani, și Daniel Buzdugan, 46 de ani, sunt printre cei mai longevivi realizatori de emisiuni din media romaneasca. Ii leaga o relație de serviciu de 17 ani, drept pentru care ardeleanul a avut o reacție amuzanta la adresa coechipierului sau cu ocazia ultimului sau podcast: „Am stat cu tine, practic, cat am stat cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

