In cadrul ședinței Comisiei de Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentul European, al carei vicepreședinte sunt, am participat la un schimb de opinii cu Comisarul European pentru Agricultura, domnul Janusz Wojciechowski privind consecințele COVID-19 asupra sectorului agricol, anunța europarlamentarul Daniel Buda.

”In dialogul pe care l-am avut cu comisarul Wojciechowski, am semnalat dificultațile cu care se confrunta fermierii și lucratorii sezonieri din sectorul agricol. Informațiile aparute in spațiul public, dar nu numai, arata ca lucratorii sezonieri care provin in special…