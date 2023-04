Fericire mare in familia lui Florin Salam! Dani Stoian, fiul pe care manelistul il are din casnicia cu Fanica, se casatorește. Anunțul a fost facut chiar de femeia alaturi de care tanarul in varsta de 19 ani traiește o frumoasa poveste de dragoste. Cand va avea loc marele eveniment.