Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi in urma Yana și Andrei pareau mai indragostiți ca niciodata, dar lucrurile s-au schimbat radical intre ei. Cei doi s-au desparțit și susțin ca nu mai exista cale de impacare, iar doamna Mioara a ținut sa-i adreseze cuvinte grele tinerei care i-a fost partenera fiului ei. Bruneta a incercat sa…

- Dani Mocanu și-a gasit fericirea in brațele unei tinere domnișoare, dupa numeroase aventuri și relații care par sa nu il fi implinit pe manelist. Acesta a postat un videoclip in timp ce o strange in brațe pe femeia care pare ca i-a “rapit” inima.

- Vestea ca Dani Mocanu este intr-o relație a luat cu asalt pe toata lumea! Ei bine insa, abia acum s-a aflat ca, de fapt, iubita lui este Sibel, fosta soție a lui Alin, un tiktoker celebru care a intrat de multe ori in atenția tuturor și cu care are și o fiica. Manelistul și acesta sunt acum intr-un…

- Dani Mocanu a uimit pe toata lumea in miez de noapte! Celebrul manelist a facut un live pe rețelele de socializare, unde le-a marturisit celo care-l urmaresc și indragesc ca este intr-o relație. Ba mai mult, șirul dezvaluirilor nu s-a oprit aici fiindca le-a și prezentat-o pe iubita lui, cu care se…

- Iulia Parlea a spus cuvinte dure la adresa fostul ei iubit, Alex Pițurca. Dupa o relație de cațiva ani cu fostul fotbalist, prezentatoarea TV nu a ramas cu o parere prea buna despre actualul iubit al Cristinei Ich.

- Sorana Cirstea, ieșire nervoasa la adresa deciziei de la Wimbledon. Iubita lui Ion Ion Țiriac a fost eliminata in turul 2 al turneului de la Roland Garros. Ea a pierdut in fața americancei Sloane Stephens dupa ce conducea cu 6-3, 2-0. Stepghez și-a adjudecat dupa aceea 12 ghemuri la rand. Sorana Cirstea…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului se observa cum femeia este pusa la pamant și lovita cu pumnii și picioarele de barbatul de 37 de ani. La un moment dat in conflict intervine și iubita individului care o ataca pe femeie. Scandalul a fost aplanat doar in momentul in care…

- Avem imaginile care confirma ca Roxana Dobre și Florin Salam s-au desparțit, dupa ce manelistul a fost implicat intr-un scandal de proporții. Cei doi protagoniști au fost, de fapt, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Roxana Dobre a fost surprinsa de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri…