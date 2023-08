Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, Alexandru Rauța este jucatorul echipei FC Argeș pentru urmatoarele doua sezoane. In precedenta editie de campionat, mijlocașul in varsta de 31 de ani a evoluat in Arabia Saudita, la formația de liga a doua Ohod Medina. Alexandru a facut junioratul la Centrul de Copii și Juniori Leonte…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Marko Dugandzic, atacantul echipei de fotbal Rapid București. De aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe golgheter-ul acestui campionat intr-o ipostaza rara. Daca pana acum erați…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Razvan Raț, fosrtul fotbalist de la echipa de fotbal FC Rapid Bucureșți. Ei bine, de aceasta data camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist din "Giulești" intr-o ipostaza…

- Florin Gardoș este un barbat dedicat femeii din viața lui! Fostul fotbalist și Diana trec printr-o perioada speciala in viața lor, cu puțin timp inainte sa devina parinți pentru a doua oara. Diana mai are puțin și naște, iar Florin Gardoș a facut un gest incredibil pentru ea, prin care a demonstrat…

- Rapid București, echipa clasata pe locul 5 in sezonul 2022-2023 al Ligii I de fotbal, l-a transferat, in urma cu cateva zile, pe Omar El Sawy, sportiv nascut la Targu Mureș in urma cu 19 ani, unul dintre jucatorii cei mai promițatori ai țarii, component al naționalei Romaniei U19. Jucatorul cu origini…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Florin Raducioiu, managerul de la Dinamo Bucureșți. De aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist din "Ștefan cel Mare" intr-o ipostaza așa cum rar ti l-ai…

- Arabella Iordanescu este o mamica devotata și știe sa se descurce singura chiar și atunci soțul nu e prin preajma. Paparazzii SpyNews.ro., site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o alaturi de fiul ei. Iata cat de atenta este cu cel mic!

- Portarul Horatiu Moldovan si-a prelungit pana in 2025 contractul cu Rapid Bucuresti, care expira in vara anului urmator, au anuntat, duminica, reprezentantii formatiei giulestene. „Rapid si-a ‘securizat’ poarta, reusind sa il convinga pe Horatiu Moldovan sa prelungeasca contractul pentru inca un sezon.…