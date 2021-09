Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Zavaleanu, administrator judiciar al FC Dinamo, a declarat, vineri, la Digi Sport, ca deocamdata nu a fost reziliat contractul tehnicianului Dario Bonetti, care a plecat in Italia, si ca au existat “discutii de tatonare” cu mai multi antrenori. “Deocamdata contractul domnului Bonetti…

- Brazilianul Dani Alves si-a reziliat contractul cu Sao Paulo FC din cauza unor neintelegeri in plan financiar, noteaza news.ro. “Nu mi-a fost niciodata teama de provocari, pentru ca viata este o eterna provocare pentru care trebuie sa fii pregatit mereu”, a notat fotbalistul in social media.…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca instituția pe care o conduce a reziliat contractul cu firma care a construit terminalul 2 al Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. Gheorghe Flutur a aratat ca in momentul de fața lucrarile sunt finalizate in procent de 90%. Flutur…

- Mijlocasul argentinian Javier Pastore si-a reziliat contractul cu AS Roma, a anuntat, luni, clubul italian. Jucatorul de 32 de ani a fost transferat de AS Roma de la Paris Saint-Germain in 2018, dar nu a reusit sa se impuna la italieni. El juca la PSG din 2011 si a fost transferat la…

- Internaționalul roman este dorit la FCSB de catre Gigi Becali, mai ales dupa plecarea lui Olimpiu Moruțan. Constantin Budescu a evoluat pentru FCSB in perioada iulie 2017-iulie 2018, atunci cand a fost transferat de catre arabii de la Al-Shabab. Citește continuarea știrii pe realitateasportiva.net…

- GSP.ro relateaza ca Dan Petrescu va fi instalat chiar azi în locul lui Șumudica. Dupa doar câteva luni petrecute ca antrenor la CFR Cluj, Șumudica este astfel demis și va primi despagubiri din partea lui Neluțu Varga, conform…

- Maria Chițu a dat carțile pe fața și a spus adevarul despre simpatia ei fața de Culița Sterp. Ce a declarat frumoasa blondina, la cateva saptamani de la terminarea emisiunii Survivor Romania. Milioane de femei o vor aproba. Razboinica a spus totul pe Instagram. Ce a zis Maria Chițu despre Culița Sterp,…