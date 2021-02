Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost internat de urgenta intr-un spital din Monte Carlo din cauza unor probleme cardiace, a declarat joi medicul sau personal pentru agentia italiana de stiri ANSA, relateaza Reuters si EFE.

- Necazurile se țin lanț de Oana Roman! Vedeta a mers de de urgența cu mama sa la spital! Ce se intampla in aceste momente? Fiica lui Petre Roman a impartașit totul cu fanii de pe rețelele de socializare!

- Oana Roman trece prin momente grele. Fiica ei, Isabela (6 ani), are febra și frisoane de luni și Oana a deci sa o duca la psital pentru un control amanunțit. Oana a anunțat pe pagina sa de Instagram ca astazi (marți), tatal Isei, Marius Elisei, s-a dus cu ea la spital și acum așteapta rezultatele analizelor.…

- Barbatul a fost transportat de urgența la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. „Conducatorul unei autoutilitare în vârsta de 52 de ani, din comuna…

- Alex Stremiteanu, fostul concurent de la X Factor care a ajuns anul acesta chiar pana in galele live ale emisiunii de la Antena 1, a ajuns de urgența la spital! Tanarul le-a spus tuturor prietenilor virtuali ce s-a intamplat și care e starea sa in aceste momente!

- Momente de groaza pentru familia lui Lili Sandu! Vedeta a fost internata de urgența la spital impreuna cu fiul ei, dupa ce acesta s-a simțit foarte rau. Artista a explicat pe rețelele de socializare ce s-a intamplat cu micuțul Thomas Jay.

- Zilele acestea nu au fost roz pentru simpatica fiica a Andreei Esca și a lui Alexander Eram, care a ajuns de urgența la spital din cauza unor dureri. Alexia Eram i-a ținut la curent pe fanii ei de pe rețelele de socializare cu starea sanatații ei, dupa ce a avut... The post Alexia Eram, fiica Andreei…

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, are nevoie de o intervenție chirurgicala de urgența. Tanara, in varsta de 20 de ani, a ajuns la spital dupa ce a acuzat dureri mari in zona abdominala. Medicii au descoperit ca Alexia are apendicita și au decis sa o opereze cat mai curand.