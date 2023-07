Stiri pe aceeasi tema

- 28 iulie, ora1130, (ora 2030 ora locala), Sydney, Australia (gazda Olimpiadei din 2000, la care Romania a cucerit 26 medalii, din care 11 de aur), stadion nou, Sydney Footbal Stadium, care a costat 200 milioane de dolari, 40.439 spectatori Arbitrul de centru: TEES OLOFSON – Suedia Anglia, campioana…

- Un cuplu de indieni care traiesc in Franța, și care adora calatoriile, a inceput in aceasta saptamana o excursie de cinci zile in Romania. Turiștii și-au postat impresiile pe vlogul lor de pe Youtube, cu opinii surprinzatoare poate pentru localnici.

- Ultimate Transportation Equipment, cu sediul in Craiova, parte a grupului international Ultimate, vrea sa isi mareasca echipa si este in cautarea unui Junior Project Manager si a trei lacatusi mecanici. Pentru posturile de lacatus mecanic , candidatii ideali trebuie sa stie sa citeasca si sa interpreteze…

- Un roman și-a vazut moartea cu ochii in apele de azur ale Greciei. Un rechin uriaș i-a dat tarcoale. Barbatul a fost salvat in ultimul moment de alți turiști care au aruncat cu diverse obiecte in direcția vietații marine. Un roman și-a vazut moartea cu ochii in momentul in care s-a intersectat cu un…

- Mircea Geoana, Secretarul General Adjunct al NATO, saluta decizia autoritatilor romane in legatura cu oferirea si gazduirea antrenamentului pentru pilotii ucraineni. Mircea Geoana a vorbit, intr-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre cand ar putea sa inceapa aceste pregatiri. „Salut decizia autoritatilor…

- De la Revoluția din 1989 și pana azi, Romania a trecut printr-o transformare majora, dar care abia acum devine extrem de vizibila. De la o țara care se baza pe carbune pentru producția de energie electrica am devenit o țara tot mai ”verde”, trecand prin doua valuri de regenerabile. Nu am reușit inca…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe Regele Charles al III-lea. Potrivit agendei sefului statului, dupa ceremonia primirii oficiale, cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, iar apoi o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul…

- Romania dorește sa se alinieze la standardele europene și sa devina din ce in ce mai verde. Astfel, a pornit intr-un amplu proces de transformare, mai ales in Capitala, acolo unde Apa Nova a primit unda verde pentru construirea unui parc fotovoltaic. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Investiție…