- Carantina impusa pentru zeci de milioane de europeni este o provocare fara precedent, dar modalitațile de reluare progresiva a vieții economice și sociale se anunța de asemenea o operațiune complexa și plina de necunoscute și riscuri, scrie AFP. In Romania, președintele Klaus Iohannis a avertizat deja…

- Danemarca ar putea redeschide centrele de ingrijire a copiilor și școlile, pentru copii din clasele 1-5, pe 15 aprilie, daca numarul de cazuri de infecții și numarul de decese cauzate de noul coronavirus raman stabile, a anunțat premierul acestei țari, Mette Frederiksen, citata de Reuters. Masura…

- Presedintele Donald Trump i-a avertizat pe americani sa se pregateasca pentru „cea mai grea saptamana”, dupa ce numarul de cazuri de infectare cu Covid-19 a depasit 300.000 si au fost inregistrate circa 8.500 de decese.Trump a avertizat ca urmatoarele doua saptamani vor fi „cele mai grele”…

- Pana sambata, 21 martie, in Romania au fost confirmate 367 de cazuri de infectari cu COVID-19 (coronavirus), potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 59 de cazuri noi. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane…

- Pana joi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate (16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași), potrivit Grupului de…

- Pana miercuri, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de…

- Luna februarie aduce peste 70 de cazuri de gripa in școlile și gradinițele din Timiș. Luni, 3 februarie, virozele au depașit „cota” 3.000. In școlile și gradinițele din Timiș au fost depistate, luni, 3 februarie, 33 de cazuri de gripa in cazul preșcolarilor, 39 in randul elevilor și unul in cazul cadrelor…

- La nivelul județului Vrancea, in randul elevilor și preșcolarilor nu este raportat niciun caz de gripa, ci doar infecții respiratorii (viroze). Marți, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea a avut loc o ședința cu directorii unitaților de invațamant din mediul urban privind aplicarea masurilor…