Celebrul actor Sean Connery s-a stins din viata!

Actorul Sir Sean Connery, cunoscut pentru portretizarea lui James Bond, s a stins din viata la 90 de ani. Actorul a murit in somn, in Bahamas. In ultima perioada, starea lui de sanatate se degradase.Actorul scotian a fost cunoscut mai ales pentru portretizarea lui James Bond, fiind primul care a adus rolul… [citeste mai departe]