Stiri pe aceeasi tema

- Un partid danez de extrema dreapta a anuntat lansarea unei campanii pentru republicarea caricaturilor reprezentandu-l pe profetul Mahomed pe care profesorul francez Samuel Paty le aratase elevilor sai cu cateva zile inainte de asasinarea sa, transmite AFP, potrivit AGERPRES.'Uciderea lui Samuel…

- Ministerul de Externe francez a anuntat ca au aparut apeluri pentru boicotarea produselor frantuzesti, mai ales cele alimentare, in mai multe tari din Orientul Mijlociu, precum si apeluri pentru organizarea de demonstratii impotriva Frantei din cauza caricaturilor. Musulmanii considera ca orice desen…

- Magazine din Kuwait au retras de pe rafturi produsele frantuzesti, in semn de protest fata de folosirea caricaturilor cu profestul Mahomed intr-o sala de clasa, de catre un profesor care a fost ulterior decapitat de un adolescent rus de origine cecena. In Arabia Saudita, un hashtag care cere boicotarea…

- Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron, care nu s-a delimitat de caricaturile cu profetul Mahomed aparute in Franta, relateaza duminica agentia DPA, potrivit Agerpres. Franta ''nu va renunta la…

- Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron, care nu s-a delimitat de caricaturile cu profetul Mahomed aparute in Franta, relateaza duminica agentia DPA. Franta ''nu va renunta la caricaturi'',…

- Cotidianul regional francez La Nouvelle Republique a primit amenintari pe retelele sociale dupa ce a publicat o caricatura cu profetul Mahomed pe prima pagina, a afirmat miercuri unul din jurnalistii publicatiei, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Duminica, 18 octombrie, La Nouvelle Republique…

- Supectul, care se afla in Franța din 2017, „isi asuma fapta pe care o plaseaza in contextul republicarii caricaturilor (cu profetul Mahomed de catre Charlie Hebdo, n.red.), pe care nu a suportat-o”, a spus una dintre surse, anunța Hotnews. In atac au fost raniți doi jurnaliști. Anchetatorii au prins…

- Iranul a condamnat vineri republicarea caricaturilor cu profetul Mohamed de catre publicatia franceza satirica Charlie Hebdo, denuntand ''o provocare si o insulta'' la adresa musulmanilor din intreaga lume, informeaza AFP. ''Actul ofensator al publicatiei franceze este o provocare'',…