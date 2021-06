Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca reclama incalcarea vineri a spatiului aerian danez de catre doua avioane rusesti si l-a convocat pe ambasadorul Moscovei in legatura cu acest incident, calificat drept preocupant de catre ministrul apararii.Incursiunile s-au produs deasupra insulei daneze Bornholm din Marea Baltica, la sud…

- Guvernul de la Copenhaga a denuntat incalcarea vineri a spatiului aerian danez de catre doua avioane rusesti si l-a convocat pe ambasadorul Moscovei in legatura cu acest incident, calificat drept preocupant de catre ministrul apararii, transmite AFP. Ministerul Apararii a informat ca doua…

- Guvernul de la Copenhaga a denuntat incalcarea spatiului aerian danez de catre doua avioane rusesti si l-a convocat pe ambasadorul Moscovei in legatura cu acest incident, calificat drept „ingrijorator” de ministrul danez al Apararii.

- Ministerul danez al Apararii a anuntat, vineri, ca avioane militare ruse au patruns ilegal in spatiul aerian al Danemarcei, catalogand drept "inacceptabile" incidentele, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Avioane militare ruse au patruns vineri in spatiul aerian danez, in Marea…

- Ministerul Turc de Externe a denunțat vineri ca fiind "inadmisibila" prezentarea de catre guvernul austriac a unei "harți a Islamului" care a provocat joi un protest în rândul comunitații musulmane, potrivit AFP.„Prezentarea de catre ministrul austriac al integrarii,…

- Interzicerea zborurilor in spațiul aerian al țarii este un raspuns la "acțiunile inacceptabile ale regimului din Belarus". Slovacia a interzis zborurile in spațiul sau aerian și utilizarea aerodromurilor țarii de catre avioanele companiei aeriene Belavia. Despre acest lucru a anunțat miercuri, 26 mai,…

- Guvernul columbian a anuntat marti ca "verifica informatia" despre presupusa moarte in Venezuela a lui Jesus Santrich, unul dintre liderii fostei gherile columbiene Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC), care a participat la negocierile de pace din 2016, relateaza miercuri France Presse.…

- Ministrul ceh de Externe, Tomas Peticek a fost demis, luni, a anunțat biroul președintelui Milos Zeman, pe Twitter, pe motivul ca s-a opus achiziționarii și folosirii vaccinului rusesc Sputnik, relateaza Politico. Ministrul de Interne, Jan Hamacek va prelua interimar postul.