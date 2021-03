Stiri pe aceeasi tema

- Romania a decis suspendarea utilizarii vaccinului produs de compania AstraZeneca, dupa ce au fost semnalate efecte adverse ingrijoratoare. Țara noastra a urmat modelul altor 9 state, printre care Italia, Islanda, Norvegia sau Danemarca.

- Danemarca a suspendat, din motive de precautie si pana la noi ordine, administrarea vaccinului de la AstraZeneca impotriva Covid-19, din cauza temerilor legate de formarea de cheaguri de sange la persoane vaccinate, a anuntat joi autoritatea sanitara, transmite Agerpres.

- Austria a suspendat administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Oxford si AstraZeneca dintr-un lot de doze, ca masura de precautie, dupa ce a fost inregistrat un deces si o persoana a prezentat complicatii grave dupa inocularea lui, a anuntat duminica Agentia nationala de Sanatate, citeaza The…