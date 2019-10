Stiri pe aceeasi tema

- "30 octombrie 2015 ramane in memoria noastra una dintre cele mai triste zile, in care s-au frant destinele a zeci de tineri. Aceasta cumplita tragedie trebuie sa pastreze vie constiinta societatii si sa redestepte cele mai profunde sentimente: iubirea fata de semeni, compasiunea, solidaritatea, dar…

- „Am facut doua nominalizari, Rovana Plumb și Dan Nica. A fost respinsa Rovana Plumb de catre Comisia Juridica a PE, a ramas cealalta nominalizare. Daca nu va fi un guvern investit, vom discuta cu Comisia Europeana. Noi speram sa țina cont de nominalizarea pe care am facut-o, pentru ca intre un premier…

- ”Am convocat astazi a doua ședința de Guvern din aceasta saptamana pentru a adopta proiectele pregatite deja de ministere avand in vedere ca saptamana viitoare voi conduce delegația guvernamentala intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Vrem sa ne asiguram ca lucrurile se deruleaza…

- O placa din piatra, de multumire pentru Guvern si pentru premierul Viorica Dancila, a fost amplasata pe o scoala din judetul Maramures. Presedintele Consiliului Judetean Maramures spune ca placa „este o creatie personala” a primarului, fost preot si „om talentat”.

- Marian Morosanu, membru al Asociatiei 21 Decembrie, cunoscut si sub numele de ''Ceausescu'', a fost ridicat luni seara de politisti, dupa ce a scandat lozinci antiguvernamentale in fata sediului PSD, in timp ce se desfasura sedinta Comitetului Executiv National al formatiunii.…

- STIE CINEVA CE INSEAMNA “RESETAT”? Premierul Dancila a anuntat ca va sesiza CCR: “Presedintele Romaniei trebuie resetat” Premierul a reactionat miercuri seara, dupa ce presedintele a atacat din nou guvernul. Viorica Dancila a iesit la declaratii la sediul PSD din Soseaua Kiseleff, la ora 20:30. “E incalificabil…

- Congresul PSD a fost un spectacol pentru validarea candidatului Viorica Dancila pentru prezidențiale, dar unul anost și atipic pentru social-democrați, care ne-au obișnuit pâna acum cu evenimente grandioase, a informat Realitatea TV.

- ”Sa nu uitam ca astazi noi suntem singurii cu un program de guvernare si o viziune. Sunt singurul candidat care isi asuma guvernarea tarii. Sunt mai puternica decat toti acesti barbati care nu fac altceva decat sa tipe de pe margine.” a spus Viorica Dancila In curs de actualizare