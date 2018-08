Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovoci, a declarat joi ca nu isi doreste reinfiintarea Autoritatii Nationale a Vamilor sub conducerea Ministerului Finantelor Publice, preocuparea actuala fiind aceea de a securiza granitele cu Republica Moldova, Ucraina si Serbia."Sa rup Vama de la…

- Festivalul internațional de folclor „Serbarile Transilvane – Serbarile Centenarului”, ediția a XIX- a, se va desfașura in perioada 27 – 29 iulie 2018, in Piața Unirii din Cluj-Napoca. Pe toata durata manifestarii, zilnic, intre orele 19:00-22:00, pe scena festivalului vor evolua interpreți vocali, alaturi…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…

- Centrul de Studii Transilvane al Academiei Romane - Filiala Cluj si UBB organizeaza intre 9 si 14 iulie, la Cluj, a XIV-a editie a scolii de vara cu tema „Provocarile istoriei ca stiinta si disciplina de invatamant la inceputul mileniului trei”.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate de persoane fizice catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin…

- Liderul PAS, Maia Sandu a ieșit cu o reacție la obținerea statutului de observator a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. „Aderarea Republicii Moldova în calitate de observator la Uniunea Euroasiatica nu este decât un cal de bataie electoral…

- Intre 20 și 27 mai, la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava este programata cea de-a XXV-a editie a concursului international studentesc de calculatoare „Hard&Soft”. In competitie s-au inscris 16 echipaje, din care 9 din Romania, cate doua din Ucraina si Republica Moldova și cate unul din China,…

- Republica Moldova s-a calificat, aseara, in finala concursului Eurovision 2018. Tot aseara, aluturi de Moldova s-au mai calificat in finala si Serbia, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia si Olanda.