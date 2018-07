Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a incurcat capitalele. Aflata in vizita la Podgorica, in Muntenegru, a afirmat in cadrul declarațiilor comune cu premierul acestei țari ca este in Pristina, din Kosovo, stat pe care țara noastra nu il recunoaște oficial. Premierul a facut gafa in cadrul declaratiilor comune sustinute…

- Viorica Dancila a facut miercuri o noua gafa jenanta. Aflata in vizita oficiala in Muntenegru, Dancila a spus, in cadrul conferinței comune cu premierul muntenegrean, ca ii pare bine sa fie la Pristina, capitala Kosovo.Vezi si: Medicii dezvaluie secretul: De ce traiesc femeile mai mult decat…

- Premierul Viorica Dancila, care efectueaza o vizita oficiala in Muntenegru, a avut miercuri o intrevedere cu omologul sau, Dusko Markovic, context in care a reconfirmat sustinerea ferma pentru aderarea acestei tari la UE, cat mai curand posibil, in baza meritelor proprii si indeplinirii criteriilor…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a oferit marti autoritatilor din Muntenegru sprijinul tarii sale pentru a face fata dificultatilor rezultate din gestionarea migratiei, relateaza MTI. Aparandu-si frontierele, Muntenegrul apara in acelasi timp Ungaria si intreaga Uniune Europeana, a declarat…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, joi dimineața, incepand cu ora 10.00, Comandamentul de vreme rea, la Palatul Victoria, Capitala și 17 județe fiind sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara, potrivit unor surse Mediafax. La intalnire participa premierul Viorica Dancila, și reprezentanți…

- Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi, vant și grindina pentru cea mai mare parte a țarii, pana vineri dimineața. Din noaptea de miercuri spre joi, Capitala și 17 județe intra sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara, informeaza Mediafax. Incepand de joi de la ora…

- Discursul Vioricai Dancila la mitingul PSD din Piata Victoriei . Premierul Romaniei a luat cuvantul, in fata multimii adunate in fata Guvernului, sambata seara. Discursul Vioricai Dancila la mitingul PSD din Piata Victoriei: „Suntem astazi in Piața impreuna pentru a spune cateva lcururi esențiale:…

- Premierul Viorica Dancila ii cere președintelui Klaus Iohannis sa respecte regulile și sa o sune daca dorește ca ministrul de externe sa mearga la Cotroceni. Premierul susține ca altfel, ministrul nu poate fi convocat de șeful statului. Intre timp, ministrul Teodor Melescanu a confirmat ca marti, la…