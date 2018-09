Dăncilă în Parlamentul European. Diaconu: Să nu se speriem "Ne speriem deja de metoda asta deja fumata și penibila in care cineva aici face un aluat, pune ingrediente, trimte la Bruxelles sa se umfle și dupa aia intra in folosința, ca aici in Romania nu se umfla. Pe niște colțuri, pe niște culoare. Aici e efectul invers. Acolo crește puțin aluatul, dar aici ne speriem ca și cum ar veni avalanșa. Nu e așa, e o chestie pe un culoar și e normal sa fie. Douazeci de prietenio iși fac poze, ce ai cu oamenii? Treci, iți vezi de treaba, nu se uita mineni, nu sesizeaza nimeni. Nu au niciun efect, absolut niciun efect. Ba chiar și in cele doua randuri clare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

