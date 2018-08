Guvernul va adopta, in sedinta de joi, trei memorandumuri cu privire la Lista nationala de proiecte prioritare pe care Romania le va promova la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care se va desfasura la Bucuresti, in luna septembrie, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila.



"Astazi vom adopta trei memorandumuri cu privire la Lista nationala de proiecte prioritare pe care Romania le va promova in cadrul viitorului Summit al Initiativei celor Trei Mari, organizat in premiera in tara noastra, la Bucuresti, in perioada 17-18 septembrie 2018", a declarat Dancila, la inceputul sedintei…