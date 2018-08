Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referindu-se la subiectul pestei porcine, ca este ''inoportun'' ca aceasta tema sa devina una politica, fiind important sa fie luate masurile ''care se impun''. "Mi-as dori foarte mult ca in An Centenar sa nu…

- Pozitia Colegiului Medicilor Veterinari din Romania legata de declaratia "In Romania nu exista specialisti si facultati care sa pregateasca specialisti in pesta porcina africana" Nu exista in nicio tara din lume medici veterinari specialisti in pesta porcina africana, cum nu exista niciun medic veterinar…

- Premierul Viorica Dancila nu a suflat nicio vorba in sedinta de Guvern despre situatia ingrijoratoare in care se afla Romania in scandalul pestei porcine, insa s-a laudat cu faptul ca a dat agricultorilor fonduri europene de 2,29 miliarde de euro in acest an.

- In ultimele 24 de ore, pe anumite canale media au aparut informații ca și in județul Dambovița ar fi focar de pesta porcina. Lucru total fals. Chiar directorul DSVSA Dambovița,dr. Sandu Tolea ne-a declarat clar și raspicat ca nu exista niciun focar de pesta porcina in Dambovița . Directia Sanitar…

- Autoritatile sanitar-veterinare din Buzau monitorizeaza continuu un operator economic care detine o ferma in judet, dar si o exploatatie de crestere a porcilor in Braila. Ferma acestuia din judetul invecinat a fost afectata de virusul pestei porcine africane, motiv de ingrijorare pentru inspectorii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca situatia in ceea ce priveste pesta porcina, care afecteaza si tara noastra, este sub control, iar Guvernul va aproba masuri de sprijinire financiara a fermierilor pentru activitatea de neutralizare a animalelor. "Legat de pesta porcina, monitorizam in continuare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a coordonat astazi reuniunea Comandamentului pentru reducerea efectelor produse de pesta porcina africana pe teritoriul Romaniei.Reprezentanții ANSVSA au facut o informare privind situația zonelor afectate de pesta porcina africana și a masurilor dispuse pentru…