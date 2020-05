Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, miercuri, ca modificarea in Senat a proiectului Guvernului privind masurile in starea de alerta este "un gest grav" si a facut un apel la majoritatea PSD sa revina asupra acestor amendamente la dezbaterea din Camera Deputatilor, care este for decizional. "Este un gest grav de tot ceea ce se intampla in Parlament din partea majoritatii controlate de PSD, pentru ca duce razboiul pe care Guvernul il poarta impotriva unui virus extrem de periculos pe un teren politic, juridic abstract, din care oamenii nu inteleg nimic, ba, dimpotriva, pun…