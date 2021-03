Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol sunt in culmea fericirii, dupa ce frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a adus-o pe lume pe fetița lor. Micuța a venit pe lume marți, pe data de 9 martie, și a fost așteptata cu mare nerabdare de cei doi parinți.

- Irina Loghin a implinit ieri frumoasa varsta de 82 de ani, iar Fuego nu s-a oprit din a ii transmite un mesaj emoționant „mamei sale adoptive”. „Te iubesc, mama!” a fost mesajul adresat de Fuego artistei pe care o considera drept „mama adoptiva”. Cantarețul are numai cuvinte de lauda la adresa interpretei…

- Artista de muzica populara Irina Loghin a implinit astazi varsta de 82 de ani, iar cu aceasta ocazie, interpreta a primit sute de mesaje din partea celor care o iubesc. Fuego nu a uitat de ziua de naștere a „mamei adoptive”, așa ca i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.„Azi este…

- Irina Columbeanu a implinit 14 ani și s-a transformat intr-o domnișoara superba. Cu ocazia aniversarii, Monica Gabor a postat pe Instagram o fotografie cu fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, dar și un mesaj emoționant.

- O poza de arhiva și un mesaj emoționant au fost postate de Beyonce pe pagina de Instagram in ziua in care cea care i-a dat viața a implinit 67 de ani. Tina, mama artistei, a fost o frumusețe in tinerețe și s-a pastrat impecabil de-a lungul anilor.

- Denis Alibec a inceput fotbalul la Mangalia, iar apoi a trecut la FC Farul Constanta, club care l a lansat in fotbalul mare si sub culorile caruia a debutat in Liga 1, la 17 ani. Denis Alibec, cunoscutul fotbalist originar din Mangalia, care joaca in prezent in Turcia, la echipa Kayserispor, a ajuns…

- Rezultate deosebite pentru gimnastele romance la Campionatul European de gimnastica 2020! Sportivele junioare și senioare se intorc acasa din Mersin, Turcia cu nu mai puțin de 14 medalii, dintre care 8 de aur.

- Benny Adegbuyi (35 de ani) a caștigat infruntarea cu Badr Hari (36 de ani) prin KO tehnic, in runda 3 din gala Glory 76, iar Catalin Moroșanu (36 de ani) i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare imediat dupa meci. ...