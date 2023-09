Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Sfantu Gheorghe care participa la programul Pedibus, lansat de autoritatile locale cu scopul de a determina elevii din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, vor primi premii din partea organizatorilor. Potrivit acestora, copiii care merg pe jos la scoala vor fi insotiti, saptamana aceasta,…

- Marea doamna a scenei romanești, Ileana Stana Ionescu, a implinit astazi 87 de ani. La ceas aniversar, soțul ei, actorul Andrei Ionescu (96 de ani), ne-a facut confesiuni in exclusivitate pentru Playtech Știri. Am aflat, cu acest prilej, și mici picanterii din culisele poveștii lor de dragoste. Cum…

- Dana Rogoz a dezvaluit intr-o postare pe rețelele de socializare cum se descurca Lia, fetița ei in varsta de trei ani, la gradinița. A trecut cu bine de prima saptamana, intr-o singura zi, vineri, a plans la desparțirea de parinții ei. Alaturi de soțul ei, regizorul Radu Dragomir, Dana Rogoz are doi…

- Orașul Ungheni a marcat aniversarea a 561 de ani de la prima mențiune documentara printr-un șir de evenimente culturale, la care au participat prim-ministrul Dorin Recean, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai orașelor infrațite, locuitorii și oaspeții municipiului Ungheni. Premierul Dorin Recean…

- De duminica, copiii care au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate fara sa fie insotiti de un adult, dar numai in anumite situatii. Care sunt noile conditii de calatorie ne spune purtatorul de cuvant al Politiei de frontiera, comisarul Alexandra Gavan. Alexandra Gavan: Incepand cu data…

- Cu toate ca formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul de la noi din țara, au fost adesea vizați de controverse, unii criticand diferența uriașa de varsta dintre Dana Rogoz și soțul ei. Cați ani ii despart, de fapt, pe cei doi. „Nu m-am luptat niciodata cu prejudecațile celor din…

- Sarbatoare mare in familia Danei Rogoz! Actrița și soțul ei, Radu Dragomir, au implinit 11 ani de la cununia civila. In urma cu puțin timp, vedeta, care este activa in mediul online, i-a transmis un mesaj emoționant tatalui copilului sau.