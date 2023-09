Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Balaciu ramane in spatele gratiilor inca 30 de zile! Deși se considera nevinovat, magistrații au decis sa prelungeasca masura arestului preventiv, dupa ce acesta a mutilat-o cu un ciocan pe Dana Roba și a adus-o in pragul morții. Dupa aflarea veștii, avocatul lui Daniel Balaciu a facut declarații…

- Dana Roba a facut noi declarații despre tragedia prin care a trecut in urma cu doar cateva luni, atunci cand soțul ei a mutilat-o cu ciocanul. Vedeta a facut marturisiri neașteptate despre relația dintre Daniel Balaciu și mama lui. Make-up artista susține ca fostul soț o injura pe femeia care i-a dat…

- Dana Roba și soțul ei urmau sa se intalneasca astazi, in sala de judecata. Make-up artistul a fost la Parchet, dar nu și Daniel Balaciu, asta pentru ca ar urma sa fie supus unui expertize psihiatrice in București.

- Ultimele luni au fost groaznice pentru Dana Roba și asta pentru ca vedeta a fost mutilata de soțul ei, Daniel Balaciu, iar medicii nu ii dadeau șansa la viața. Make-up artista și-a revenit acum, muncește și este foarte fericita alaturi de fetițele ei, Chantal și Celine. Recent, pe rețelele sale personale…

- Dana Roba a fost mai mult moarta decat vie in urma cu doua luni, iar asta nu o spunem noi, ci medicii care s-au ingrozit atunci cand au primit-o la spital cu capul spart și mainile rupte. Vedeta a fost mutilata de tatal fetițelor sale, iar cei doi se vor intalni la tribunal fața-n fața pentru prima…

- Dana Roba simte ca a renascut dupa ce și-a vazut moartea cu ochii. In urma cu patru saptamani, make-up artista a fost batuta de soțul sau, Daniel Balaciu, cu un ciocan in cap. La acel moment, medicii nu ii dadeau mari șanse de supraviețuire, avand in vedere starea sa de sanatate extrem de slabita. Dana…

- Deși a putut articula cateva cuvinte dupa ce s-a trezit din coma, Dana Roba este inca in pericol de moarte. La inceputul lunii iunie, Dana Roba a fost atacata cu bestialitate de soțul ei, Daniel Balaciu, care a lovit-o cu bestialitate cu ciocanul in zona craniului. Sora ei a oferit detalii infioratoare…