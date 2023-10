Dana Nălbaru angajează oameni pentru un „salariu atractiv” Soția actorului Dragoș Bucur, Dana Nalbaru, deține o mica brutarie in Otopeni. Recent, ea a dat anunț de angajare in mediul online scriind ca ofera doritorilor job-ului un salariu atractiv. Dana Nalbaru deține un laborator de cofetarie, o brutarie și este asociata la un bistro din Capitala. Zilele acestea, soția actorului Dragoș Bucur, realizatorul emisiunii de la Pro Tv – „Visuri la cheie”, a dat anunț pe un grup de Facebook pentru un job la mica brutarie din Otopeni, scriind: „Suntem un mic bakery artizanal din Otopeni și dorim sa angajam o/un vanzatoare/vanzator/patiser/cofetar. Salariu atractiv.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

