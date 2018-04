Dana Criminala a aflat despre problemele pe care Leo de la Strehaia le are cu legea si a spus ca decizia de a pune punct casatoriei ii aparține in totalitate.

"Desparțirea nu s-a produs in Vinerea Mare cum spune el, ci de o luna și ceva, de cand a inceput cu controlul judiciar, cu toate ca am locuit impreuna. Nu am mai suportat, dupa ce am aflat ce probleme grave are cu legea. De cand au intrat mascații peste noi in casa. In afara de acel control judiciar pe care il are mai are inca, mai exista un proces foarte grav in care este judecat și el, și maica-sa și mai multe rude", a declarat…