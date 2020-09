Stiri pe aceeasi tema

- "V A LUAT O VIATA RAZNA CA N AM MAI POSTAT? HAI GATA CA AM ATERIZAT IN OCCIDENT SI AM INTELES CA TOTI #GII SARBATORESC ADUNATI CU PENSATII DA LA PNL CE AU VOTAT 10% DIN AIA CU DREPT DA VOT DIN BUCURESTI! 10% E FIX SPAGA CARE SE IA LA COMBINATII! APROAPE DOUA MILIOANE DE EURO PA ECHIPE,…

- Agențiile de presa internaționale au consemnat victoria lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei. Dupa numararea a peste 90% din voturi, Dan a adunat 41,82%, in timp ce contracandidata sa de la PSD, Gabriela Firea, a adunat 37,4%.Agenția France Presse a transmis ca "matematicianul Nicușor Dan, in varsta…

- Monica Pop, fost manager al Spitalului de Oftalmologie, spune ca nu vrea sa-l vada votat și in funcția de viceprimar pe Vlad Voiculescu, cel care deschide lista USR PLUS la Consiliul General al BucureștiuluiMonica Pop a fost unul dintre cei mai vocali șefi care au aparat sistemul de sanatate din Romania…

- "Am o singura mahhire, mai ales in ceea ce priveste ziua de ieri, este vizazi de presedintele Iohannis. Nu poti, indiferent de cat de mult isi doresti sa iasa un anumit candidat. Este nepermis sa transformi Cotroceniul in sediu de campanie pentru un anumit candidat. Toate lucrurile trebuie…

- Meteorologii ANM au anuntat ca vremea se va raci, iar vantul va avea intensificari, in toate regiunile. In vestul, centrul și nordul țarii, vor fi innorari și, local, averse și descarcari electrice, iar in restul teritoriului innorarile vor fi temporare și astfel de fenomeme se vor semnala pe arii…

- Prezent la una dintre manifestațiile din campania electorala premierul Ludovic Orban a avut surpriza de a fi apostrofat de mai mulți cetațeni din Capitala. Totul a inceput dupa o declarație pe care alegatorii din sectorul 1 au considerat-o neadevarata și au reacționat vorbind la portavoce. „Sa nu faceți…

- Mai mult, candidatul dreptei o acuza pe Firea ca isi face campanie folosind milioane de lei din banii bucurestenilor. "Asa cum banuiam, candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica alaturi de mine, in conditiile in care suntem singurii candidati cu sanse de a castiga alegerile",…

- Dana Budeanu și-a facut site - verdictdanabudeanu.com! Ea lanseaza un atac fara precedent la adresa deputatului independent Nicușor Dan, candidat la Primaria Capitalei.„Suntem in anul 2020, an in care politica de dreapta din Romania sta confortabil in chilotii fatalaului de Nicusor Dan.…