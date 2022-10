Dana Budeanu se mărită? Primele detalii despre nunta anului în showbiz Creatoarea de moda, Dana Budeanu, se pare ca traiește o poveste de dragoste de ceva timp cu Andrei Hrebenciuc, fiul fostului politician Victor Hrebenciuc. Cei doi s-ar pregati sa faca marele pas și sa se casatoreasca. Dana Budeanu se pregatește de a doua casatorie, avand varsta de 43 de ani, spun sure apropiate celor doi. Dana Budeanu ii va spune DA iubitului ei pe Coasta de Azur, participand doar un numar restrans de persoane, potrivit playtech.ro. Invitatii vor afla locatia exacta cu doar cateva zile inainte de marele eveniment, iar asa cum era de asteptat, Dana Budeanu si-a creat propria ținuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

