Stiri pe aceeasi tema

- „Marele meu pariu e sa raman om in continuare, indiferent de funcția pe care o am, eu circul ca un om normal. Sunt un om de partid, e placere ca ai contactul cu un om, vezi cum se uita, cum te saluta, nu o fac forțat. Nu o fac in paralel cu președintele”, a spus Marcel Ciolacu.

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a declarat, miercuri, ca o analiza a fost elaborata de expertii din minister si inaintata premierului Marcel Ciolacu care propune, printre altele, ideea existentei unei legi a salarizarii separate pentru capitolul justitiei.Ea a explicat ca acest posibil scenariu…

- update Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va mai sustine discursul programat, marti, de la ora 17,00, in plenul reunit al Parlamentului, potrivit unor surse parlamentare. Anterior, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca sedinta comuna a Parlamentului,…

- Inca 780 de cetateni romani au anuntat ca doresc sa plece din Israel, a precizat premierul Marcel Ciolacu. Acestia vor fi adusi de TAROM, iar numarul romanilor repatriati se va ridica astfel la 1.600. Premierul a spus ca maine va discuta cu membrii Executivului pentru a gasi solutii pentru fiecare calator…

- Vineri, 6 octombrie 2023, a avut loc conferința social-democraților, eveniment la care a participat Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, in care Constantin Radulescu a fost ales in unanimitate atat presedinte al filialei Valcea a PSD, cat si candidatul partidului la un nou mandat de presedinte al Consiliului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis social-democraților ca exista toleranța zero la corupție și le-a cerut tuturor membrilor de partid sa se gandeasca la familii inainte de a semna ceva. Declarația a fost facuta vineri seara, cu ocazia unei vizite la Valcea.

- Fondul Monetar Internațional iși incheie vizita de la București privind analiza anuala a economiei romanești. Estimarile experților FMI, dupa o vizita de mai multe zile in Romania, arata ca țara noastra va depași ținta de deficit stabilita cu Bruxelles, ajungand la 6%. FMI, raport final pentru economia…

- Dana Budeanu remarca faptul ca din momentul in care PSD și Marcel Ciolacu au preluat guvernarea, in Romania au inceput sa bubuie probleme vechi, dar care acum iși ating apogeul. Budeanu susține ca PSD este ”asistenta medicala care te pune pe picioare” și deconteaza nemulțumiri, iar apoi vin guvernarile…