- Primarii USR au profitat din plin de fondurile europene din PNRR, programul facut de USR pentru dezvoltarea Romaniei, singurul plan serios de modernizare pe care Romania l-a avut in ultimii 34 de ani.28,5 miliarde de euro a avut Romania la dispoziție prin acest program, iar primarii USR au obținut finanțari-record…

- Noua cladire in care va funcționa UPU Buzau este aproape gata și va fi inaugurata pe data de 29 mai 2024. Anunțul a fost facut astazi, in cadrul vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu a efectuat-o in cadrul unitații medicale. Noua unitate a costat aproape 5 milioane de euro, din care jumatate au fost…

- Potrivit lui Marcel Bolos, Ministerul Finantelor a efectuat toate procedurile necesare pentru a asigura ca toti cei 4,74 milioane pensionari din Romania isi vor primi banii in avans, inainte de Paste.”Sunt aproximativ 10 miliarde lei, din care 8,2 miliarde lei deschideri de credite bugetare operate…

- Pe Aeroportul Baneasa, in care s-au investit 12 milioane de euro pentru modernizare, opereaza in principal curse private. Aeroportul se afla pe ultimele locuri in clasamentul celor mai tranzitate porți aeriene din Romania, noteaza Ziarul Financiar.

- ANAF a impus restricții la vanzarea acțiunilor Gabriel Resources, conform unui comunicat al companiei transmis joi la bursa din Canada. Marcel Ciolacu a comentat ca instituția iși face datoria, menționand ca, in cazul in care ar fi caștigat procesul, ar fi acționat similar. Compania canadiana considera…

- Din clipa in care s-a instalat la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu a incercat sa se puna bine cu populația. Una doua, a vorbit de creșteri de salarii, de pensii, de reduceri de cheltuieli nejustificate etc. S-a prefacut ca restringe drastic numarul bugetarilor și ca rade pe ici pe colo citeva…

- 3.04.2024 COMUNICAT DE PRESA Prim ministrul Marcel Ciolacu: Romania isi doreste un rol activ in reconstructia Ucrainei Prim ministrul Marcel Ciolacu a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu Reprezentantul special al SUA pentru redresarea economica a Ucrainei, doamna Penny Pritzker, despre rolul pe…

- APADOR-CH, una dintre cele mai cunoscute organizații pentru drepturile omului, a emis un raport in care a fost analizata justiția din Romania, iar concluziile sunt unele cel puțin ingrijoratoare. Raportul APADOR-CH vorbește despre practicile procurorilor din Romania, care țin dosarele de corupție la…