Dan Vîlceanu atacă actuala conducere PNL: „Au fost abandonate principiile liberale de guvernare” Fostul secretar general al PNL și ministru in Guvernul Cițu, Dan Vilceanu, a facut intr-o postare pe Facebook o analiza a ultimelor șase luni, iar concluzia lui este ca ”nu exista o strategie politica și nici obiective politice” din partea liberalilor. El spune ca daca nu se vor repara unele greșeli va urma ”un dezastru economic al Romaniei, urmat de un dezastru politic al PNL”. ”S-a abandonat proiectul de coagulare a dreptei care incepuse inca de la finalul anului trecut (fusesera desemnate echipele de negociere cu ALDE și PMP, existau ințelegeri de principiu și fusese deja votat in BEx primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

