Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PNL vor participa, miercuri, la votul din Parlament pentru Guvernul Ciolos , insa nu vor vota, potrivit unei decizii a Biroului Executiv, a anuntat secretarul general al liberalilor, Dan Vilceanu. „Am decis in seara aceasta intr-o sedinta de Birou Executiv ca noi nu vom vota la plen. Optiunea…

- Parlamentarii PNL vor participa, miercuri, la votul din Parlament pentru investirea Guvernul Ciolos, insa nu vor vota, a anunțat luni, la Digi24, secretarul general al liberalilor, Dan Vilceanu, care a precizat ca decizia a fost luata de Biroul Executiv al partidului. In plus, la eventuale consultari…

- Biroul Executiv al PNL a oficializat refuzul liberalilor de a-l susține pe Dacian Cioloș in funcția de premier. Astfel, liberalii se țin tare pe poziții și orice formula guvernamentala il va avea drept premier pe Florin Cițu, alta varianta nefiind acceptata. Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat…

- Nominalizarea lui Dacian Cioloș de catre Klaus Iohannis pentru funcția de premier este cotata pe scena politica cu șanse mici de reușita. La prima reacție, PSD, UDMR și AUR au anunțat ca nu vad posibila crearea unei majoritați parlamentare în jurul liderului USR. Liberalii l-au trimis pe Cioloș…

- Cu ce propuneri de premier merg partidele luni la Cotroceni. PSD și AUR propun un guvern de specialiști Cu ce propuneri de premier merg partidele luni la Cotroceni. PSD și AUR propun un guvern de specialiști Președintele Klaus Iohannis a convocat prima runda de consultari cu partidele politice pentru…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, nu crede ca USR PLUS ar vota motiunea de cenzura initiata de PSD. Liberalul considera ca acest vot ar avea efecte electorale pe termen mediu si lung pentru foștii parteneri de coaliție. “Sa vedem ce va face USR. USR PLUS va avea un congres in weekend-ul acesta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat numirea lui Dan Vîlceanu, fost lider local al Tineretului Social Democrat, în functia de ministru al Finantelor în guvern, afirmând ca acesta nu este „chiar din produsele high class” ale social-democraților, relateaza News.ro.„Sincer,…