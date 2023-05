Dan Ursa a câștigat Survivor 2023 și premiul de 100.000 de euro: „Sunt mândru de mine” Dan Ursa a caștigat Survivor 2023! „Sunt mandru de mine, sunt mandru de toți susținatorii mei. Am incredere in mine!”, a spus caștigatorul Survivor Romania 2023. Ultima batalie din acest sezon s-a dat intre finaliștii Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan. Carmen Grebenișan a fost eliminata dupa prima sesiune de voturi. „Știu ca mai era un pas. Ce am muncit nu poate sa ia nimeni. Ma bucur pentru amandoi! Dan chiar merita. Va respect din cale afara de tare. Meritați tot ce e mai bun. Amandoi! Va doresc succes mai departe”, a spus Carmen Grebenișan atunci cand a aflat ca este eliminata. Ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Ursa a caștigat Survivor Romania 2023, dupa ce a stat timp de cinci luni și jumatate in jungla din Republica Dominicana. Concurentul a plecat acasa cu marele premiu de 100.000 de euro și cu trofeul Survivor.Dan Ursa, care a facut parte din echipa Razboinicilor, a ajuns in finala Survivor Romania…

- Kamara s-a intors in Romania dupa ce a fost eliminat de la Survivor Romania 2023. Cantarețul a facut primele declarații imediat cum a ajuns in țara, a recunoscut ca iși dorea mult sa nu paraseasca competiția din Republica Dominicana. Vineri, 14 aprilie, Kamara s-a intors in Romania dupa mai multe luni…

- Karpaten Turism, unul dintre cei mai mari touroperatori din Romania, a anuntat deschiderea unei noi agentii de turism la Iasi, incepand cu 21 Martie. Aceasta este pozitionata in centrul orasului, la parterul cladirii Moldova Center. Touroperatorul, care a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de…

- Doua provincii din sud-estul Turciei au fost lovite de ploi abundente care au provocat inundații devastatoare. Astfel, mai multe șosele au fost distruse de puhoaiele de apa, iar zeci de oameni, care erau aflați intr-o situație umanitara grava in urma cutremurului, au ramas acum și izolați, transmite …

- Primaria municipiului Turda a astazi, 9 martie, campania de strangere de ajutoare pentru victimele cutremurului din Turcia. ”Suntem fericiți ca am reușit sa strangem donații materiale și suntem profund recunoscatori tuturor celor care s-au implicat in aceasta campanie, atat prin donarea de haine și…

- Un traficant de droguri thailandez a suferit mai multe operații plastice faciale pentru a arata ca „un barbat coreean frumos” și a se ascunde astfel de polițiștii care-l cautau, au spus autoritațile locale, citate de BBC . Saharat Sawangjaeng, care a adoptat pseudonimul Seong Jimin, a fost prins saptamana…

- Alerta in magazinele Carrefour. Un produs achiziționat de nenumarați romani a fost retras de pe piața dupa ce s-a constatat depașirea valorilor admise de reziduuri de pesticide. Este vorba despre un produs din Turcia, mai exact un lot de lamai distribuit de furnizorul Andros Stil SR. Clienții care au…