- "Ce renumarare? Hai, e bataie de joc. Da, reluarea alegerilor (e singura solutie). Ce sa ma renumar? Ce au facut ei afara? Reprezentantul meu nu stia, mi-a spus ca a vazut acele imagini aseara la TV. Pentru fiecare renumarare trebuie sa fie o decizie a biroului, nu exista o solicitare, deci reprezentatantii…

- Primarul in funcție de la Sectorul 1 cere anularea alegerilor pe București și repetarea votului. Asta dupa ce Antena 3 a difuzat imagini video in care membrii USR scot un sac cu voturi din sala de numarare de la Sectorul 1.Citește și: Clotilde Armand revine cu precizari dupa imaginile Antena…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca alegerile din Bucuresti au fost fraudate, fiind gasite foarte multe nereguli . Astfel, ea a cerut public renumararea voturilor, afirmand ca este dispusa sa ajunga și in instanța daca cererea sa nu va fi acceptata de Biroul Electoral Central.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca alegerile din Bucuresti au fost fraudate, fiind gasite "foarte multe nereguli". "Alegerile in Bucuresti au fost fraudate! O spun Orban - groparul PNL, Plicusor - prietenul Cainelui. Am gasit si noi foarte multe nereguli! De ce nu…

- "Alegerile in București au fost fraudate! O spun Orban - groparul PNL, Plicușor - prietenul Cainelui. Am gasit si noi foarte multe nereguli! De ce nu se aproba renumararea voturilor???", scrie Firea pe Facebook. Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a recunoscut ca au fost nereguli la alegerile…

- PSD a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor sau renumararea voturilor la Sectorul 1, invocand fraudarea alegerilor in defavoarea lui dan Tudorache, insa solicitarea a fost transmisa fix la un minut dupa expirarea termenului legal. In sesizarea in care social-democrații reclama fraudarea…

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…

- "Nicușor Dan e in fața lui Firea. E ușor in fața lui Firea. E singurul care poate sa o bata pe Firea", a declarat Ludovic Orban, la B1 TV. La randul sau, Rares Bogdan a anuntat ca se va implica in campania electorala pentru alegerile locale, insa doar pentru acei candidati ai Partidului National…