- El a declarat astazi, in deschiderea primei sedinte de guvern din acest an, ca tara noastra a avut in 2022 o executie bugetara buna si ca s-a incadrat in deficit. Potrivit acestuia, Guvernul a reusit realizarea unei cresteri economice pe care nu o prevazuse la inceputul anului trecut. 11,3 miliarde…

- Deputatul USR Cristian Seidler, vicepresedintele Cacomisie de munca si protectia sociala din Camera Deputatilor, a criticat pretinsa reforma a pensiilor speciale pregatita de coalitia PNL-PSD-UDMR, care salveaza de fapt pensiile speciale, nu le desfiinteaza, si a atras atentia ca proiectul este facut…

- Deputatul BCS Vlad Batrincea a propus anularea examinarii prelungirii starii de urgența. Potrivit acestuia, o noua prelungire ar duce la complicarea activitații agenților economici, dar și va afecta starea morala a cetațenilor, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. ”Propunem retragerea proiectului…

- Guvernul ungar a prelungit cu sapte luni, pana in iunie 2023, starea de urgenta aflata in vigoare in tara si impusa din motive de securitate din cauza razboiului din Ucraina, relateaza EFE, citata de Agerpres.

- Carpatica Feroviar ar putea deveni noua companie de transport marfa pe calea ferata , propune un proiect de OUG conceput de Ministerul Transporturilor. Guvernul face o noua incercare pentru a-și pastra o companie naționala pentru transportul marfurilor pe calea ferata, de aceasta data prin inființarea,…

- Blocul Național Sindical impreuna cu Federația Naționala Sindicala "Ambulanța" din Romania organizeaza un miting de amploare in București. Protestul a debutat la ora 10.00 iar toate ambulanțele operative afișeaza vizibil mesajul "Protest național".Timp de doua ore, sindicaliștii picheteaza Ministerul…

- Guvernul a adoptat, ieri, o noua ordonanta de urgenta care plafoneaza preturile la energia electrica, astfel ca nimeni sa nu plateasca mai mult de 1 leu si 30 de bani pentru un kilowatt ora. Practic, ordonanta stabileste un mecanism pentru achizitia centralizata de energie electrica la un pret fix.…

- Cele doua programe acorda tinerilor un ajutor important la inceput de drum, pentru a-și finaliza studiile și pentru a-și stabili o familie in Romania, astfel incat sa nu mai plece sa-și construiasca un viitor in strainatate. Este o premiera cand Guvernul intervine și garanteaza creditele pentru tineri…