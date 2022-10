Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR Dan Tanasa, a anunțat, miercuri, la Parlament, primele cifre cu privire la „jaful care a avut loc in timpul pandemiei”. El a facut publica informarea primita din partea Curtii de Conturi a Romaniei cu privire la „Auditul financiar asupra controlului anual de executie a bugetului de stat…

- Deputatul liberal Pavel Popescu, membru si fost presedinte al Comisiei de aparare, afirma ca Angajati ai Ambasadei Rusiei la Bucuresti fac actiuni de culegere de informatii la evenimente oficiale la care nu sunt invitati, el sustinand ca recent adjunctul atasatului militar al ambasadei a incercat sa…

- Piata cinematografelor din Romania a inceput sa recupereze scaderile pe care le-a inregistrat in perioada pandemiei, ajungand la aproape 4,7 milioane de clienti in 2021, insa este inca departe de cifrele consemnate in perioada 2016-2019, cand media anuala era de 13 milioane de spectatori.

- "Am primit chiar acum, in timpul pauzei publicitare, o informație de la jurnalistul și colegul Andrei Badin", a spus Anca Alexandrescu.Jurnalista a dat, astfel, citire, unui articol din 2020, publicat de G4Media, care relata ca Michael Danny Topolinski a ajuns in Romania cu aproape 20 de ani in urma…

- Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, susține ca romanii care nu s-au recenzat nu vor primi amenda, ei vor fi numarați in baza de date a recensamantului, daca exista suficiente dovezi ca au fost prezenți timp de 12 luni in Romania. Pe de alta parte, el a precizat ca nici…

- Al șaselea val al pandemiei de Covid-19, care incepe sa-și faca simțita prezența și in Romania, va avea un varf undeva in luna august, insa autoritațile dau asigurari ca nu vor mai exista restricții de severitatea unui lockdown, deși subvarianta BA.5 a Omicron, care circula in prezent, este mult mai…

- Pe langa cadoul de 9 milioane de dolari din partea Guvernului Romaniei pentru firma privata NuScale, autoritațile au mai anunțat o donație de inca 5 milioane de dolari din partea industriei. Ceea ce inseamna ca finanțarea vine de la Nuclearelectrica, partener virtual in acest proiect. Cu acești bani…