Dan Sucu a primit inca un mandat de presedinte al Confederatiei Patronale Concordia, care și-a ales la finele anului trecut echipa de conducere pentru urmatorii doi ani. Acesta este cel de-al doilea mandat de președinte la Concordia pentru omul de afaceri. O noua echipa Concordia va avea un Consiliu Director cu 4 vicepresedinti: Radu Caprau din partea sectorului de petrol si gaze, Mihai Matei din partea sectorului de IT, Sergiu Manea din partea sectorului financiar-bancar, si Ondrej Safar din partea furnizorilor de energie. De asemenea, Consiliul Director Concordia are in componenta sa 22 de membri…