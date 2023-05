Dan Șucu, după înfrângerea dezamăgitoare cu Farul: „Avem nevoie de o mentalitatea de învingător!” Rapidul lui Dan Șucu a fost invins dramatic de catre Farul lui Hagi. Echipa antrenata de Adrian Mutu a luat bataie cu 7-2. In aceste condiții, patronul din Giulești a fost nevoit sa faca unele declarații. „Dragi Rapidiști, Pentru orice barbat impulsiv, și eu fac parte din aceasta categorie, sa ia decizii la nervi este o greșeala. Este normal sa lași puțin timp sa treaca, sa te liniștești, inainte de a comenta sau de a acționa. Ne-ați transmis clar ca va doriți pentru Rapid continuarea investițiilor, intr-un ritm chiar mai accelerat, in cooptarea de noi jucatori de valoare, care sa imbunatațeasca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

