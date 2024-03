Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa fluierul final din Universitatea Craiova - Rapid 1-1, Dan Șucu, acționarul majoritar al bucureștenilor, a fost filmat aplaudand, aparent bucuros pentru rezultatul obținut. FCSB caștigase cu Petrolul, 1-0, astfel ca Rapid avea nevoie de victorie in Banie, cu Universitatea, pentru a ramane…

- Universitatea Craiova - Rapid 1-1. Gabi Balint, fostul mare atacant al Stelei, a urmarit meciul din Banie și crede ca echipa din Giulești nu se poate bate la titlu. Caștigatorul Cupei Campionilor din 1986 a fost dezamagit de jocul Rapidului cu Universitatea Craiova și nu crede ca giuleștenii vor ține…

- Universitatea Craiova - Rapid 1-1. Dan Șucu, acționatul majoritar al giuleștenilor, a vorbit despre partida din Banie la ieșirea de pe stadion, dar și despre meciul cu FCSB, de sambata. Șucu e dezamagit ca Rapid a ramas la 12 puncte de liderul FCSB. Cele doua echipe bucureștene se intalnesc in etapa…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, i-a sfatuit pe cei de la Universitatea Craiova sa inceapa cu Andrei Ivan titular contra Rapidului, in locul lui Lyes Houri, insa staff-ul echipei din Banie a ales sa joace intocmai cum latifundiarul le sugerase sa nu o faca. ...

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, crede ca formația lui are mai mulți suporteri in Romania decat Rapid. Cel mai recent sondaj INSCOP, comandat de news.ro, a trimis-o pe Universitatea Craiova pe locul 4 in topul celor mai iubite echipe din Superliga, cu un procent de 4%. Mihai Rotaru…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu FC Botosani, ca si el isi doreste ca formatia din Banie sa conduca in meci cu 5-0 pentru a nu mai putea fi egalata, asa cum s-a intamplat etapa precedenta cu „U”…

- Universitatea Craiova a incheiat cantonamentul din Antalya cu o remiza, 1-1 FC Slovacko. Oltenii se intorc luni in Banie si vor incepe sa pregateasca meciul cu Farul, programat duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Despre ultimul meci amical si despre stagiul de pregatire din Turcia…

- Jucatorii lui Rapid au povestit cum i-a tratat patronul Dan Șucu dupa eșecul cu Sabah (1-2), din amical, in scurta discuție avuta. Razvan Onea (fundaș dreapta, 25 de ani) crede ca, dupa giuleșteni, Universitatea Craiova a facut transferuri „interesante”. Patronul Rapidului, Dan Șucu, a facut o vizita-fulger…