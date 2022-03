Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS).„Preturile…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie – arata, intr-o analiza de piața, casa de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Aceasta este o problema in…

- Inflatia din zona euro a accelerat in mod neasteptat in decembrie, la 5%. Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor…

- Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor alimentelor, serviciilor si bunurilor importante a fost cu mult peste tinta…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Agerpres.Cresterea…