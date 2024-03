Dan Puric, anunț despre candidatura la președinție. Declarații bombă Dan Puric a facut declarații bomba in exclusivitate la Realitatea PLUS despre candidatura sa la prezidențiale. Maestrul a dezvaluit intr-o ediție incendiara Culisele Statului Paralel ca nu este curtat de partidele politice pentru ca le este frica de acesta. Artistul a spus ca se bucura de sprijinul din partea romanilor. "(Candidați?) Sigur ca da, nici sa nu va indoiți. Dumneavoastra o sa fiți singura care o sa ma voteze, mai e un taximetrist care mai are 20 de inși și mai sunt doua babe care mi-au zis "domnul președinte". Ma mai gandesc. (Ați fost curtat de partide?) De la distanta, le e frica… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

